2025Ç¯¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÇ¥¿±¡õ½Ð»ºÊó¹ðÁê¼¡¤°¡¡¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢Éð°æºé¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢¼ñÎ¤¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£Éã¿Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë16ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¤Î³ë¾þ¿´¡Ê27¡Ë¡£»Ä¤ê1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»ºÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï½÷Í¥¡¦Éð°æºé¤¬É×¤ÇEXILE¤ÎTAKAHIRO¤È¤È¤â¤ËÂè3»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£
¡¡5·î¤Ï½÷Í¥¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡£½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤âÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×»³²¼·òÆóÏº¤È¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤¬SNS¤ÇÂè2»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¡£
¡¡7·î16Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤È½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤¬¡¢¹âÈª¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î10Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡¢½÷Í¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾É×ºÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±26Æü¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤ÏÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤Ç¼Â¶È²È¤Î»°»³Î¿µ±¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡10·î23Æü¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£