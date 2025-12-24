°æ¾å¾°Ìï¤¬¥á¥¤¥óÌ³¤á¤ë¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤ò·ç¾ì¤¹¤ëÄé½ÙÅÍ¡ÖÌµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÇWBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé3°Ì¤ÎÄé½ÙÅÍ¡Ê26¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÄøÌµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿
¡¡Áá¤¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼Ì¿¿¤ÏÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¾å¤«¤é¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Äé¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¶½¹Ô¡ÖTHE¡¡RING¡¡V:¡¡NIGHT¡¡OF¡¡THE¡¡SAMURAI¡×¡Ê27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤ÇWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µéÀµµ¬²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ç¥£¥±¥ó¥º¡Ê34¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Îý½¬Ãæ¤Ë´ããÝ¡Ê¤¬¤ó¤«¡ËÄì¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¡£