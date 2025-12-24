e.m.¤Î¥Á¥ãー¥à¤ÇÊª¸ì¤òÅ»¤¦♡ZOZOTOWN¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCharms¡×³«ºÅ
¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥Ée.m.¤«¤é¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCharms¡×¤¬ZOZOTOWN¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯´¶Éº¤¦¥â¥Áー¥Õ¤«¤éÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Êª¸ìÀ¤Î¤¢¤ë¥Á¥ãー¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¼õÃíÈÎÇä¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Óµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥Á¥ãー¥àÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
1·î²ñ´ü¤ÏÊª¸ìÀ¤¢¤ë9¼ï
2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)～1·î12Æü(·î)¤Î²ñ´ü¤Ç¤Ï¡¢9¼ïÎà¤Î¥Á¥ãー¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Heart lock20,900±ß¡¢Cross23,100±ß¡¢Crown19,800±ß¡¢KEY16,500±ß¡¢Dream frame14,300±ß¡¢Skull25,300±ß¡¢Milk crown pearl¦µ7mm16,500±ß¡¢e.m.Medal17,600±ß¡¢Milk crown pearl¦µ10mm19,800±ß¡¢Worm-eaten apple30,800±ß(¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡£
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÊKEY¤ä¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥¿¤Î¥á¥À¥ë¡¢¥¥åー¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
Eggs¡ÇnThings¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê♡¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦²Ú¤ä¤«¥Ñ¥ó¥±ー¥¤È³¤Ï·ÎÁÍý
2·î²ñ´ü¤ÏÁ´10¼ï¤ÎÂ¿ºÌ¤µ
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～2·î12Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢1·î²ñ´ü¤Î°ìÉô¤Ë¿·ºî¤ò²Ã¤¨¤¿Á´10¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£
My heart23,100±ß¡¢Milk crown pearl¦µ7mm16,500±ß¡¢Crown19,800±ß¡¢Evil eye24,200±ß¡¢Pig door knocker37,400±ß¡¢Dream frame14,300±ß¡¢Candy41,800±ß¡¢Heart key hole15,400±ß¡¢Milk crown pearl¦µ10mm19,800±ß¡¢Sleeping cat25,300±ß(¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡£
Ëâ½ü¤±¥â¥Áー¥Õ¤ÎEvil eye¤«¤é¡¢Ì²¤ë¥Í¥³¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ê¤É¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉý¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¥Á¥§ー¥ó
CHAIN05
²Á³Ê¡§18,700±ß
2501-AN348
²Á³Ê¡§73,700±ß
COP-AN19
²Á³Ê¡§50,600±ß
1504-AB69
²Á³Ê¡§25,200±ß
2301-AB177
²Á³Ê¡§23,100±ß
¥Á¥ãー¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÈÎÇä¡£ÄÌ¤·Éý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¥§ー¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ♡
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
³«ºÅ¾ðÊó
e.m.zozotown
¢¨¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
1²óÌÜ²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)～1·î12Æü(·î)
2²óÌÜ²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～2·î12Æü(ÌÚ)
e.m.zozotownInstagram¡§em_zozotown
ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤ò
e.m.¤Î¥Á¥ãー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCharms¡×¤Ï¡¢Áª¤Ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ZOZOTOWN¸ÂÄê¤À¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÀáÌÜ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿´¼æ¤«¤ì¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£