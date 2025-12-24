長期休みに行きたい「和歌山県の穴場秘境」ランキング！ 2位「桑ノ木の滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地図を見ただけでは分からない、ひっそりと佇む絶景や、思わず深呼吸したくなるような静かな風景。そんな「まだ知られていない場所」に出会えると、旅への期待がぐっと高まりますよね。長い休みだからこそ訪れてみたい、心が解きほぐされるような穴場の秘境。その魅力に触れられるスポットは、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたい「和歌山県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「時間がゆっくり流れる唯一無二の雰囲気が味わえるから」（30代女性／東京都）、「桑ノ木の滝は、落差は大きくないものの水の透明度が非常に高く、森に囲まれた静かな空間が広がる和歌山の隠れた名所だと感じ選びました。アクセスがやや不便で観光客が少ないため、秘境らしい落ち着いた雰囲気の中で自然を満喫できます。滝壺の美しさは写真以上で、長期休みを使ってゆっくり癒されたいスポットとして魅力的でした」（20代男性／愛媛県）、「神秘的で、デジタルデトックスが出来そうなため」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「渓谷の自然の美しさを楽しんだり、ゲルマニウム泉に入ったりしたいから」（50代女性／埼玉県）、「和歌山の穴場的スポットなので、熊野をゆっくり堪能してみたい」（50代男性／沖縄県）、「四季の美しさ、温泉の癒しが期待大。山々や高田川って、穏やかで安らげそう」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：桑ノ木の滝／57票和歌山県新宮市に位置する桑ノ木の滝（くわのきのたき）は、紀伊半島南部の豊かな自然に囲まれた秘境の滝です。落差は約21mあり、岩肌を滑るように流れ落ちる姿が美しいとされています。滝壺の近くまで遊歩道が整備されており、間近でその迫力ある姿を見学可能。滝の周囲は深い森に覆われており、清涼な空気と水の音に癒やされます。特に夏場は涼を求めるのに最適な場所で、知る人ぞ知るパワースポットとしても人気です。
回答者からは「時間がゆっくり流れる唯一無二の雰囲気が味わえるから」（30代女性／東京都）、「桑ノ木の滝は、落差は大きくないものの水の透明度が非常に高く、森に囲まれた静かな空間が広がる和歌山の隠れた名所だと感じ選びました。アクセスがやや不便で観光客が少ないため、秘境らしい落ち着いた雰囲気の中で自然を満喫できます。滝壺の美しさは写真以上で、長期休みを使ってゆっくり癒されたいスポットとして魅力的でした」（20代男性／愛媛県）、「神秘的で、デジタルデトックスが出来そうなため」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：雲取温泉渓谷／64票1位は雲取温泉渓谷でした。 和歌山県新宮市にある雲取温泉渓谷は、熊野古道の一部である小辺路からほど近い、秘境感あふれる温泉地です。温泉は高田川のほとりに湧き、青みがかった乳白色のアルカリ性単純泉が特徴。施設に併設された岩組みの露天風呂では、大自然の中で開放的な入浴体験が楽しめます。周囲は手つかずの深い山々に囲まれており、都会の喧騒から離れて、心ゆくまで自然と温泉の恵みを堪能したい人にとって最高の隠れ家です。
回答者からは「渓谷の自然の美しさを楽しんだり、ゲルマニウム泉に入ったりしたいから」（50代女性／埼玉県）、「和歌山の穴場的スポットなので、熊野をゆっくり堪能してみたい」（50代男性／沖縄県）、「四季の美しさ、温泉の癒しが期待大。山々や高田川って、穏やかで安らげそう」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)