人気YouTuber、父が腎臓がんで亡くなっていたことを明かす。「無理しないで」「沢山休んで沢山寝てください」
男性6人組YouTuberグループ・Fischer's-フィッシャーズ-のマサイさんは12月23日、自身のInstagramを更新。父の“旅立ち”について触れ、ファンからは心配の声が相次いでいます。マサイさんは、同日に同グループのYouTubeチャンネルで「【報告】父が亡くなりました」と題した動画を公開し、自身の父親が2024年8月に腎臓がんで亡くなっていたことを報告していました。
【写真】フィッシャーズ・マサイ、両親へ感謝のメッセージ
また、マサイさんは両親に向けて、「僕がいまここに居られるのはお二人のおかげです。じゃなければ、フィッシャーズはありませんでした。またどこかで！」と感謝のメッセージを送りました。
この投稿にファンからは、「辛いはずなのに泣かずに報告してくれてありがとうございます。心よりご冥福をお祈りします」「マサイはお父さん、お母さんの誇りだと思うよ。無理しないでね」「みんなのためとか思わないで沢山休んで沢山寝てください」「これからの景色を天国で見守ってくれているとおもいます」との声が集まっています。
「父ちゃん、本当にありがとう」マサイさんは「やりたいことやりきって、子供に心配かけないよう最後まで話してくれて、『まあ、人生ってそういうもんだよね』と旅立ちました。父ちゃん、本当にありがとう」とつづり、1枚の写真を掲載しました。空と思われる青い画面が写っています。
メンバーとの絆が心の支えにマサイさんは動画にて、父の病気やその判明のタイミング、闘病生活について語ったほか、「親友の域を超えた まさに家族のような」存在である同グループのメンバーからの言葉が心の支えであったことを明かしています。また、「がん検診は定期的に受けたほうがいいかなと思います」とファンに向けて呼び掛けていました。
