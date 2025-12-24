Image: LG

高い色再現性や深い黒を維持しながら表示の明瞭さを改善するのが狙い。

LGが家電見本市CES 2026で公開予定の「Tandem OLED」と「Tandem WOLED」は、有機ELの長所を保ちつつ「明るさ」を大幅に強化する進化版です。Tandem OLEDは複数層の自発光RGBサブピクセルを積層して輝度を高め、Tandem WOLEDは白色光を用いる追加層で同様に明るさを引き上げます。

LGの動画を読み解くと、いちばん注目なのは39インチ5,120×2,160の5K2Kウルトラワイド「39WU」。超高解像度と穏やかな曲面を備えています。27インチの高リフレッシュTandem OLEDモニタ（デュアルモードで540Hz／720Hzを示唆）や別の27インチ4KパネルなどもCESで展示されるようです。

Tandem OLEDはノートPCやタブレット、車載など小型スクリーンへの展開が想定されており、タブレット系でも輝度向上の恩恵が確認されているという点は既報と整合します。並行してミニLED／マイクロRGB／マイクロLEDといった高輝度技術も台頭していますが、有機ELはピクセル応答速度が極めて速いという利点を持ち続けます。

Tandem OLED／WOLEDは有機ELの“弱点”とされがちな輝度を補う現実的な進化であり、次世代ディスプレイの有力候補の一つになってきそうです。HDR表現や明るい室内での視認性がよければ、ゲーミングやプロ向けのモニタ標準になり得るでしょう。実際の画質、消費電力、価格面での優劣はLGの詳細な技術説明および実機レビュー、発売を待つ必要がありますが。

Source: Gizmodo US