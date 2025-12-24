8Ç¯Á°¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×27ºÐ¡¦°ª¤ï¤«¤ÊºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê
¶»¸µ¤ËÆ©¤±´¶¡ª¥É¥ì¥Ã¥·¡¼»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡2017Ç¯¤ËÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤¬27ºÐ¤Ë¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿à¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¶»¸µ¤ËÆ©¤±´¶¤¢¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï°ª¤ï¤«¤Ê¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¡¼¥º¥é¥Ü¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥é¥Ü¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ª¥ì¥¬¤µ¤ó¤Î¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÍèÇ¯¤â°û¿©¶È³¦¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Î¿Í¤È¿Í¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î°õ¾Ý¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê»Ð¤µ¤ó♡¡×¡ÖÁ°È±¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö¤ï¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é°û¿©¶È³¦¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤ÎºÎÍÑÁý¤¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2017Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ËÌÂ¼¤Æ¤ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿°ª¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢CM¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£