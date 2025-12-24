“ジャンボ尾崎”という記憶…スイングからファッションまで日本中のゴルファーがマネをした唯一無二の存在

12月23日、プロゴルファーの尾崎将司さんが亡くなった。享年78。1年ほど前から、S字結腸癌ステージ４と診断され、自宅療養を続けていたという。通算113勝、賞金王12回――日本男子ゴルフ史に刻まれた前人未到の記録は、もはや比較の対象を持たない。

だが、世のアマチュアゴルファーにとって“ジャンボ尾崎”は数字だけの存在ではない。クラブ、スウィング、ファッション、そして振る舞いまで、日本中のゴルファーがその背中を必死に追いかけたのである。

〈画像〉レコードも発売したジャンボ尾崎さん。ジャケットでは海辺で白いスーツに身を包んで

「記録」ではなく「記憶」に残るジャンボ尾崎

1947年徳島県生まれ。1964年春、徳島海南高校のエースとして選抜甲子園に出場して優勝、その後、プロ野球・西鉄ライオンズを経て野球を諦め、プロゴルファーに転向してからは、日本プロゴルフ界の大大大大レジェントとして君臨していたことは、すでに多くの追悼記事で書かれていることと思います。



今回の訃報に接してJGTO（日本プロゴルフツアー機構）会長・諸星裕氏が「男子プロゴルフのトーナメント記録には『尾崎将司』の名が“これでもか”というくらい多く出てきます」とコメントしているように、通算勝利（国内男子ツアー最多の通算94勝〈ツアー制度以降〉に加え、通算113勝）や賞金王獲得回数（12回）など、その打ち立てた記録は文句なく圧倒的です。もうこんな記録を残せるゴルファーは現れないとも思わせます。

しかし、ポンコツゴルファー歴40年の筆者にとっては“ジャンボ尾崎”というプロゴルファーは、やはり「記録」より「記憶」に残るゴルファーなのです。

ゴルフの常識を覆したチャレンジの数々

ジャンボ尾崎さんが鮮烈なデビューを飾った1970年代初頭、筆者はまだ高校生で「ゴルフ？？ なにそれ？？」状態でした。

10年ほどの低迷期を経て、1988年に11年ぶりの賞金王を獲得してから90年代末にかけては、まさに無双状態。1998年までほとんど毎年賞金王という全盛期がやってきます。ジャンボ尾崎さんの強さが際立てば際立つほど、ゴルフというスポーツはその熱量とともに、どんどん一般的になっていきました。



1980年代半ばにゴルフを覚え、会社の先輩にスウィングを教わりながら、「打ったらとにかくクラブを２～３本持って、ボールの行方に向かって走れ」との指導のもと、コースデビューをした身にとって、圧倒的な飛距離と繊細な小技、独自のファッションと道具（クラブ、シューズなど）に対するこだわりを見せてくれるジャンボ尾崎さんは「神」でした。

ゆえに、当時30代になろうかという筆者は、自分の体力と年齢を、そして何よりも己れのゴルフのポテンシャルを過信していました。ジャンボ尾崎さんが実践する、それまでのゴルフの常識とは異なる新たなチャレンジをことごとくマネしたのです。

今となっては常識ですが、金属製ヘッドのドライバー（テーラーメイド／バーナー）をツアーで使い始めた先駆けはジャンボ尾崎さんでした。ヘッド体積は、たしか230CC程度で、現在の半分ほど。

それをジャンボ尾崎さん特注（本当に特注かどうかは不明）の10センチ以上もあろうかという超ロングティで高々とティアップ。それをオープンスタンスからインサイドアウトにインパクトして高いドローボールを打つ（ようにポンコツゴルファーからは見えました）のがジャンボ尾崎さんスタイル。

こんなことをろくに練習もしない素人がマネするとどうなるか？ 当然、ろくなことになりません。でもあの頃のゴルフ場や練習場には、そうやってジタバタしてる人がたくさんいました。

ファッション、ポーズ、コメントまでが“ジャンボ”流

スウィングやクラブだけではありません。その独特なファッションを真似して、ジャンボ尾崎さんに成り切ろうという意気込みを感じさせる人はいくらでもいました。

派手な柄のルーズフィットシャツに３タック４タックのダボダボシルエットの派手柄パンツ。（ゴルフを）知らない人が見たら、ちょっと後ずさりしそうなスタイリングですが、これがカッコよかった。

なぜなら、ジャンボ尾崎さんは超一流のアスリートとして鍛えられた肉体を持っており、さらに180センチを越える長身でしかも腰高。だからこそカッコいいのです。

ゴルフ場に行くと、こういうスタイルをした「ミニジャンボ」（言葉としては変ですが）がゴロゴロいました。足元はもちろん、ジャンボ尾崎さんが開発したスパイクレスシューズ「J’s」。いろいろなタイプがありましたが、映画『華麗なるギャツビー』に出て来るような、白黒コンビのウィングチップが最強（！？）でした。筆者もそれらしいスタイリングに挑戦していた時期もありましたが、ほどなく断念しました。当然の帰結だと今では思います。

トーナメントの優勝インタビューでの、敬語ではなく友人と話しているような当意即妙な受け答えや、特徴的なキングコブラを思わせるガッツポーズなど、すべてはそれまでのスポーツ選手の常識を覆すものでした。残念ながらこれに関しては一般人がマネる機会はほとんどありませんでしたが。

プロゴルフ界にとどまらないジャンボ尾崎の教え子

シニアツアーには参戦せず、レギュラーツアーにこだわり続けたジャンボ尾崎さんは、近年は若手の育成に注力されていました。主宰する「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」からは、米メジャー２勝の笹生優花、米メジャー１勝の西郷真央、2025年の日本ツアー年間女王の佐久間朱莉など多くの有力選手が輩出されています。



こういったプロの世界でのジャンボ尾崎さんの教え子は、ほかにもたくさんいます。しかし、TVのトーナメント中継やお正月の特番などで活躍する「神」を追いかけ、ドツボにハマることも厭わずスウィングをまね、似合うかどうかはさておきスタイリングをまねし続けた世の多くのアマチュアゴルファーたちも、ジャンボ尾崎さんの教え子といえるのではないでしょうか。

文／集英社オンライン編集部