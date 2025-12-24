¡Ú Perfume ¡Û¤«¤·¤æ¤«37ºÐ¤Ë¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡×Ì¤Íè¤Ë´üÂÔ¤³¤á¤ë¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×
º£Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï23Æü¤Ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÆü¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖPerfume 25¼þÇ¯ 20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡×¡Ö³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë°î¤ì¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê36ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¿¤À¡¢Perfume¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¡×¡Ö³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤â»÷¤¿ ¡È¿¿¤ÃÇò¤ÊÌ¤Íè¡É ¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡¡¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û