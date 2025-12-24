２４日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、西東京市の住宅で女性と息子３人の遺体が見つかった無理心中とみられる事件で、警視庁捜査１課がこの日、死亡した女性が借りていた東京都練馬区のマンションの一室から男性の遺体が見つかったと明らかにしたことを報じた。

男性は２７歳の会社員で女性の知人とみられ、刃物で刺されたり切られたりした傷が全身にあり、何者かに殺害されたとみられる今回の事件について、コメンテーターで出演の元埼玉県警捜査一課警部補の佐々木成三氏は司会の宮根誠司氏に「臆測、推測で話すのはよくないんですけど、３６歳の母親を中心にして事件が動いているかのように見えますが？」と聞かれると「警察もこの事件は分けて捜査していると思いますね」と返答。

「関連性があると思い込みを持って捜査をするのではなくて、２つの事件を一つ一つ、点の証拠を集める。防犯カメラの捜査をするなど点を集めて点が線になった時に二つの事件がつながっていくと、これは関連性があるという形になる」と説明すると「そのうちの一つが防犯カメラの捜査と（男性の）携帯電話を母親が持っていた。こういった線のつながりどんどん出てくると関連性は高くなってくるということだと思います」と続けていた。