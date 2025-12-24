ÅÅ·â·ëº§¤«¤é£±Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡õ¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿À¼Òµó¼°¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¡×Æ£°æ²ÆÎø¤¬Êó¹ð
¡¡½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£á£ð£ð£é£î£å£ó£ó¡×¤ä¡Ö£Å¡½£ç£é£ò£ì£ó¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤¬¡¢µó¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£´Æü·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÈÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿°ìÆü¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÂÁõ¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¿§Ä¾¤·¤Ï¡¢»Ð¤È·»¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ð¤ÎÆ£°æÇë²Ö¤È·»¤Ç£×£Å£Ó£Ô¡¥¤ÎÆ£°æÎ®À±¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¤¿¤áÂ©¡×¡ÖÀ¤¤Ë¤âÈþ¤·¤¤£²¿Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£É¡¡£Ä£ï£î¡Ç£ô£Ì£é£ë£å¡¡£Í£ï£î£ä£á£ù£ó¡¥¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£Ù£Õ¤È£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£