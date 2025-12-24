YOSHIKI½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¾®³Ø´Û¤È¤ÎÏÂ²òÀ®Î©¤òÊó¹ð Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç1²¯1000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛX JAPAN¤ÎYOSHIKI¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï2025Ç¯12·î24Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡Ê°Ê²¼¡Ö¾®³Ø´Û¡×¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼Õºá¹¹ðÅùÀÁµá»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
YOSHIKI、右腕負傷後初の場でピアノ演奏
Æ±¼Ò¤Ï¡¢½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×µÚ¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖX JAPAN¡×¤Î³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ý¤Îµ»ö¤òÊ£¿ô½Ð¹Æ¡£Ì¾ÍÀ¡¦¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯12·î28Æü¡¢¾®³Ø´Û¤òÈï¹ð¤È¤·¤ÆÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë¼Õºá¹¹ð¡¢µ»ö¤Îºï½ü¡¢µÚ¤Ó1²¯1000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤Åù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤è¤êÏÂ²ò¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢ÁÐÊý¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÏÂ²ò¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÏÂ²ò¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¡Ö¾®³Ø´Û¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¾®³Ø´ÛÈ¯¹Ô¤Ë·¸¤ë½µ´©»ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î7·ï¤Îµ»öµÚ¤Ó¾®³Ø´Û¤¬³«Àß¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿7·ï¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬¡ØX JAPAN¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¡Ö¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤«¤é¾åµ7·ï¤Îµ»ö¤òºï½ü¤·¡¢¾åµ7·ï¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿½µ´©»ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ò¡¢°Ê¸å¡¢»æÇÞÂÎµÚ¤ÓÅÅ»ÒÇÞÂÎ¤òÌä¤ï¤ºÈÎÇä¡¢¾ùÅÏ¡¢µÚ¤Ó¸ø³«¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼
³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¤È¤Î´Ö¤ÎÁÊ¾Ù¤Î²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¡Ê°Ê²¼¡Ö¾®³Ø´Û¡×¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¼Õºá¹¹ðÅùÀÁµá»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ïÏÂ²ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬À®Î©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤«¤éËÜ·ïÏÂ²ò¤Ë»ê¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¾®³Ø´Û¤Ï¡¢½ÐÈÇ¤¹¤ë½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×µÚ¤Ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2018Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖX Japan¡×¤Î³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ý¤Îµ»ö¤òÊ£¿ô½Ð¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤ÎÌ¾ÍÀ¡¦¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯12·î28Æü¡¢¾®³Ø´Û¤òÈï¹ð¤È¤·¤ÆÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë¼Õºá¹¹ð¡¢µ»ö¤Îºï½ü¡¢µÚ¤Ó1²¯1000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤Åù¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÛÈ½½ê¤è¤êÏÂ²ò¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢ÁÐÊý¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯12·î24ÆüÉÕ¤±¤ÇÏÂ²ò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥ÏÂ²ò¤Î³µÍ×
ËÜ·ïÏÂ²ò¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÏÂ²ò¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈëÌ©ÊÝ»ý¾ò¹à¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³«¼¨¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¾®³Ø´Û¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¾®³Ø´ÛÈ¯¹Ô¤Ë·¸¤ë½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Î7·ï¤Îµ»öµÚ¤Ó¾®³Ø´Û¤¬³«Àß¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿7·ï¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬¡ÖX Japan¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤«¤é¾åµ7·ï¤Îµ»ö¤òºï½ü¤·¡¢¾åµ7·ï¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ò¡¢°Ê¸å¡¢»æÇÞÂÎµÚ¤ÓÅÅ»ÒÇÞÂÎ¤òÌä¤ï¤ºÈÎÇä¡¢¾ùÅÏ¡¢µÚ¤Ó¸ø³«¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
