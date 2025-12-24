M!LK佐野勇斗「金髪ニキになったり、谷岸ありさになったり」メンバー誕生日祝福の投稿文に注目集まる「3080尊い」「前半面白すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/24】M!LKの佐野勇斗が12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。同グループの山中柔太朗に対して、誕生日のメッセージをつづり反響を呼んだ。
【写真】「今年は大活躍の年だった」24歳誕生日迎えた人気アイドル
佐野は、12月23日に24歳の誕生日を迎えた山中に対して、「山中柔太朗、お誕生日おめでとう。今年は大活躍の年だったね。金髪ニキになったり、谷岸ありさになったり、つまらん男になったり。」とM!LKの楽曲「イイじゃん」がバズった際の山中のニックネーム「金髪ニキ」、YouTubeで誕生し、TBS系朝のバラエティ番組番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）でも話題を呼んだ、山中扮するバックパッカーの女「谷岸ありさ」や無職の男「つまらん男」などの名前をあげ、ユーモアをまじえて祝福。続いて「はやちゃん（佐野のニックネーム）とグループを引っ張る存在になりたいってずっと言ってくれてたけど、今年は間違いなく柔太朗が引っ張ってくれたよ。」と感謝をつづった。
さらに「ドラマもたくさんでて、徹夜ばっかしてたけどそんな顔一つ見せず努力してるじゅうはマジでかっこよかった！そして、俺がしんどそうな時もいつも気づいてくれてさりげなく声をかけてくれるよな。柔太朗の言葉に何度救われたことか。本当に。いつもありがとう。」とドラマで活躍する山中を労う言葉を記した。最後に「M!LKの可能性を広げてくれる柔太朗。5人で日本を元気にしまくろうね。もう少し声だけは大きくなってください。最高な一年にしようなぁ！」とつづり、メッセージを締めくくった。
この投稿に対して、ファンは「ずっと一緒にいてほしい」「3080（読み：さんぱち／佐野と山中のコンビ名）尊い」「読んでるだけで泣いちゃう」「前半面白すぎ」などと反響が寄せられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今年は大活躍の年だった」24歳誕生日迎えた人気アイドル
◆佐野勇斗、メンバーへの誕生日メッセージ公開
佐野は、12月23日に24歳の誕生日を迎えた山中に対して、「山中柔太朗、お誕生日おめでとう。今年は大活躍の年だったね。金髪ニキになったり、谷岸ありさになったり、つまらん男になったり。」とM!LKの楽曲「イイじゃん」がバズった際の山中のニックネーム「金髪ニキ」、YouTubeで誕生し、TBS系朝のバラエティ番組番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）でも話題を呼んだ、山中扮するバックパッカーの女「谷岸ありさ」や無職の男「つまらん男」などの名前をあげ、ユーモアをまじえて祝福。続いて「はやちゃん（佐野のニックネーム）とグループを引っ張る存在になりたいってずっと言ってくれてたけど、今年は間違いなく柔太朗が引っ張ってくれたよ。」と感謝をつづった。
◆佐野勇斗のメッセージに反響
この投稿に対して、ファンは「ずっと一緒にいてほしい」「3080（読み：さんぱち／佐野と山中のコンビ名）尊い」「読んでるだけで泣いちゃう」「前半面白すぎ」などと反響が寄せられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】