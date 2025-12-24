日本維新の会代表で、大阪府知事の吉村洋文氏は、2025年12月23日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演した。

「今年がんばった有名人」として出演した吉村氏は、大阪・関西万博は赤字になる可能性も指摘されていたものの、結果的には230億円の黒字を記録したことに「もらっていいですか？」と冗談を口にし、番組を盛り上げていた。

テレビ出演がメイン業務？

また、吉村氏は同じ23日、『ホンネ喫茶 永田町』（フジテレビ系）にも出演。自民党と連立を組み、与党入りとなった日本維新の会ではあるが、司会の加藤浩次さんから「高市さん、連立を組んでいてやりやすいですか？」と聞かれ、「やりやすいです」という。続けて「普通、政治家ってすぐウソをつくじゃないですか。でも、その感じがないですね。まっすぐな人という印象が強い。裏がない感じ」と高市早苗首相を評価した。

吉村氏の出演ラッシュは止まらない。日本維新の会の公式Xアカウントでは23日、25日放送の『ひるおび』（TBS系）に出演することも発表され、年末にかけてテレビでの露出を増やしている。

一方で、日本維新の会といえば、「所属議員の一部が国民健康保険料の支払いを免れようとしている」という疑いが現在浮上している。22日の関西テレビの取材によれば、吉村氏は、この件について「今調査中です」と述べ、年内に発表できるかについては「それはちょっと難しいんじゃないですかね」と語っていた。

また、12月上旬、奥下剛光衆院議員がキャバクラやラウンジに政治資金から支出していたことが発覚。この件について吉村氏は「政治資金を使うのは、普通に考えるとおかしい」などと記者団に語り、処分は幹事長に任せるとしていた。ただ、現時点で奥下氏にどのような処分が下されたのかは不透明なままだ。

所属議員の問題が噴出している状況で、テレビ番組に次々出演している場合ではないように思える。そのため、ネット上では「お前はタレントか？TVに出て維新の不祥事を誤魔化すな！」「テレビに出演する時間を使って 国保逃れを調べたら年内に結果がわかるんじゃ？」と厳しい声が寄せられ、「府知事って暇なんだな」と冷めた声も散見された。