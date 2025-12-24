JR·ÝÈ÷ÀþºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ´´»ö²ñ¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¾è¤ê¹ç¤¤¥Ð¥¹¡×¤Î¼Â¾Ú»ö¶È
Âè7²ó·ÝÈ÷ÀþºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ´´»ö²ñ¡¡¹Åç¡¦Æî¶èµþ¶¶Ä®
¡¡JR·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸Â³¤Ê¤É¤ò¹ñ¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦ºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Î´´»ö²ñ¤¬¹Åç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Î×»þÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ê¤É¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¶É¤¬Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤¦Å´Æ»°Ê³°¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾è¤ê¹ç¤¤¥Ð¥¹¡×¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë»ö¶È°Æ¤ÈÍ½»»°Æ¤Ë³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤ÏÊ¿Æü¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï2026Ç¯7·î°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥À¥¤¥ä¤ä¥ëー¥È¤Ïº£¸åÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£