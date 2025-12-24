J1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎDFÎëÌÚ´î¾æÁª¼ê¤¬Íèµ¨·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡¡º¸Íø¤¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢DF¡¦ÎëÌÚ´î¾æÁª¼ê(27)¤È¤ÎÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï2023¥·ー¥º¥ó¤ËÅö»þJ2¤Î¿å¸Í¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ë²ÃÆþ¡£
¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ëº¸¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥êー¥°Àï18»î¹ç¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó17»î¹ç¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¤±¤¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤âº¸Íø¤¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ê¤É¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£