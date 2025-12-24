¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê£Î£Ú¥É¥ë±ß¡Ë¡á£Â£Â¡Ü£±¦Ò¤Ê¤É¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¾å¾º´ðÄ´¤Ï·ÑÂ³¤«
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÄÍÛÀþ¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ²áÇ®´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡Ü£±¦Ò¤Ê¤É¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¾å¾º´ðÄ´¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü¤Î¹âÃÍ91.81¤¬ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢2024Ç¯11·î7Æü¤Î¹âÃÍ92.47¡¢93±ß¤ÎÀáÌÜ¤Ê¤É¤ò»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ä°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾´¹Àþ¤Î90.25¡¢´ð½àÀþ¤Î89.26¡¢12·î16Æü¤Î°ÂÃÍ89.23¤Ê¤É¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡
