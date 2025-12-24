ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が現地時間23日、報道陣の質問に答えました。

27日に行われるアラン・ピカソ選手（メキシコ）とのタイトル防衛戦に向け、現地サウジアラビアのイベントに登場した井上選手。ステージ上でイベント主催者の質問に答えると、「いまはピカソだけに集中しています。今回サウジアラビアで試合にするに当たって皆さんにすごく期待をしてもらっていると思うんですけど、日本でもしっかりと目に焼き付けて欲しい」とコメントしました。

その後フォトセッションが行われ、日本のメディアに対応。サウジアラビアの気候、時差など「過ごしやすい。問題ない」と答え、今回の興行の雰囲気や対戦相手の印象など約10分、取材に応じました。

続いて現地メディアの記者に答える井上選手。通訳から「パンチのスコアはどのくらい目指していますか？」と質問されると井上選手は「どう言う意味だろう、難しいな。ボクシング用語とちょっと違うから答えにくい。KOラウンドってことかな？」と困惑する場面もありました。

その後多くのメディアに囲まれながら約15分、ひとつひとつ丁寧に現地のインタビューに答えた井上選手。そばで見ていた日本の記者陣に「日本より対応が丁寧って言わないでくださいよ（笑）。そんなこと言わないでね」と笑いを誘い、終始笑顔で対応しました。