女優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。父親となるのはパートナー関係にある16歳年下の俳優の葛飾心（27）。残り1週間となった2025年、芸能人たちの妊娠、出産報告が相次いだ。

2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。

3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第2子女児出産を明かしている。

5月は女優・石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

6月には「三代目 J SOUL BROTHERS」山下健二郎とモデル・女優の朝比奈彩がSNSで第2子誕生を公表。タレントで実業家の川崎希も第3子を出産した。

7月16日には、昨年11月に結婚した俳優の岡田将生と女優の高畑充希が第1子妊娠を発表した。

8月4日にはモデル・タレントの滝沢カレンが第1子出産を報告。同9日にはタレントの辻希美が第5子女児出産を発表した。

9月10日には俳優の吉田栄作、女優の内山理名夫妻がそれぞれのインスタグラムを通じ、第1子誕生を報告した。同26日、女優の趣里は俳優、歌手で実業家の三山凌輝との間に第1子が誕生したことを伝えた。

12月3日、元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレント、松村沙友理は自身のインスタグラムで結婚と妊娠を同時に報告。同10日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」ではお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が第1子が誕生していたことを明かしていた。同11日には、タレントの藤田ニコルが夫で俳優の稲葉友と直筆の連名で、第1子の妊娠を報告した。20日にはモデル・冨永愛が妊娠を発表。子供の父親は俳優の山本一賢。冨永は2005年に現在はモデルとして活躍する長男・章胤を出産しており、20年ぶりのおめでたとなった。