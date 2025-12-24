¡È¥¢¥ó¥Á¾°Ìï¡ÉÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²ÃÎð¤ò»ØÅ¦¡Ö¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¥Ô¥«¥½Àï¤â¡ÖÁ´À¹´ü¤Ê¤é°ìÊýÅª¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBC2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¥¢¥ó¥Á¾°Ìï¡É¤È¤µ¤ì¤ëÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹24¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤¬¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤Î¡ÖÇ¯ÎðÌäÂê¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ëµ¼Ô¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ïº£¤ä°æ¾å¾°Ìï¤ò½ä¤ëÏÃÂê¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿ê¤¨¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤À¡×¤È°ìÈÌÏÀ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°æ¾å¤â¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£30ÂåÁ°È¾¤À¤¬´û¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£´é¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÁ°¤è¤ê¤âÄ¹¤¯»Ä¤ê¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤¬¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿9·î¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Ç¡ÖÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢5·î¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¤â¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µ²±¤Ë»Ä¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö°æ¾å¤Ï»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¾À¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï´°àú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ÏÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¡£°æ¾å¤Ï122¥Ý¥ó¥É¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤Ë¤â·ç¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸ºÎÌ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÈà¤ÎÂÎÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¸ºÎÌ¤À¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢°æ¾å¤Ï¤½¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ì¤Ð¡ÊWBO²¦¼Ô¤Î¡Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤â¤·³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£°æ¾å¤ÏºÇ¹â¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤ò¶²¤ì¤Æ³¬µéÊÑ¹¹¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö°æ¾å¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤À¤¬¡¢Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥ß¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤â¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢27Æü¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°æ¾å¤¬Á´À¹´ü¤Ê¤é°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ï°æ¾å¤¬¤Þ¤À¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤°æ¾å¤¬¤Þ¤À·òºß¤«¤É¤¦¤«¤À¡£Ç¯Îð¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë½Í¡¹¤ÈÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡£»þ¡¹¡¢Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÁá¤¯¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¡ÈÍ½¸À¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£