『ブルーロック』最新イラスト企業に影響 オシャレな椅子描く→実在する家具メーカーのサイトつながらず
漫画『ブルーロック』が、本日24日発売の連載誌『週刊少年マガジン』の巻頭カラーに登場した。巻頭カラーのイラストは、登場キャラたちがオシャレな椅子に座っており、この椅子は実在する家具ブランド「Ritzwell」だと、作画担当のノ村優介氏が公式Xにて説明すると、Ritzwellの公式サイトがつながらない状況になっている。
イラストは、世界一のサッカー選手を目指すキャラクターたちがオシャレな椅子に座っており、ノ村氏は「年末最後のブルーロック、巻頭カラーで掲載されております！しかも僕が愛してやまない日本の家具メーカー「Ritzwell」リッツウェルさんに許可をいただいてチェアに座った11桀を描かせてもらいました！！」と説明。
続けて「キャラクターのイメージに合わせて自分なりに座らせるチェアを構成したので、気になる方はぜひリッツウェル さんの公式サイトを拝見してみてください」と伝えた。
このポストが午後2時55分に投稿されると、すぐに同メーカーのサイトはつながらない状況となっており、16時25分現在もつながりにくい状況のままとなっている。
これにファンは「見たいのに鯖落ちしてる〜！！影響力！」「そんなこだわりがあったとは…！」「すてきなイラストをありがとうございます」「めっちゃオシャレだもんな！」などと反応している。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化、そしてアニメ続編制作、2026年夏には実写映画が公開されることが決まっている。
