¡ÚM-1¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤òÉ¾²Á¤â¡Ä¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤È¤¹¤Ù¤ë¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤È¤Ï¡©
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Î¤Ò¤È¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤ÎÊý¡ÊÀÖÌÚÍµ¡Ë¤¬¤Í¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡ÖMr.¥Ó¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ª¤É¤ª¤É¤È¤·¤¿´¶¤¸¡£º£¸å¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤ÏÀäÂÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤È»É¤µ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍî¸ì²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ð¡Ø¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Ù¤ÏÇú¾Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ç¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¤µÒ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤È¤¹¤Ù¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤«¤é¡Ø¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤é¡¢µ´¤Ë¶âËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£