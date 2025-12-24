タレントのスザンヌ（39）が、23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にゲスト出演。今年の出費について語った。

スザンヌは地元熊本の元旅館を購入し、今年2月に新たな旅館施設「KAWACHI BASE−龍栄荘−」としてオープンさせた。今年の振り返りを求められると「2025年は『KAWACHI BASE』挑戦の1年だったので。本当に今までにないぐらい挑戦して頑張ったなって思ったので。自分がまだまだこれぐらいやる気と頑張りができるんだなって、自分自身が分かる年だったので。それは良かったなと思います」と充実感たっぷり。「まだまだいけるなと思いましたね」と語った。

バービーから「今年一番お金使ったのって？」と聞かれると、「旅館旅館旅館…」とまくし立てるように回答。「旅館の購入、改造、改装費ですよ。全ては旅館に」としみじみと語った。バービーが「普通言わないですよ。今年一番高かった買い物『旅館』って」と笑うと、スザンヌは「今年っていうか、金輪際こんなにお金使うことないと思いますから」と苦笑した。

また「そういう時ってはんこどうしてます？」と質問を受けると、スザンヌは旅館の購入、改装費について「私は自費というか、ためていたお金で今回したので。お金を借りたりすることはなかったんですけど」と説明。それでも契約書の山に追われ「何に押してるか途中から分からなくなってきますね」と振り返っていた。