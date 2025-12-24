格闘技イベント「RIZIN」は、24日までに公式YouTubeチャンネルで「RIZIN CONFESSIONS」を更新。大みそかに開催予定の「RIZIN 師走の超強者祭り」で女子スーパーアトム級王者の伊澤星花（28＝Roys GYM/JTT）に挑戦する“ツヨカワクイーン”RENA（34＝SHOOTBOXING/シーザージム）の言葉がネットで話題となった。

両者は過去2度対戦するチャンスがあったものの、実現することはなかった。伊澤はRENAへの鬱憤（うっぷん）がたまっているため「やってるレベルが違う。RENA選手は“どうやって人気を保つか”ということを考えてるので、自分は“どうやって強くなるのか”を考えてる。それを表現するのが試合だと思っている。アイドルなのかな？と思ってます。ファイターだとは思ってません」とRENAを挑発した。

過去の動画でも「いつの時代に生きているんだろうと思っちゃいます。1人で3年前ぐらいに取り残されていると思う」とコメントしていた。

この言葉にRENAは「人の悪口がそんなスラスラ出てきて、人間レベルが低すぎてイラつかないし、可哀想と思っちゃう」と返答。

「それだけ言うなら“お前がやれや”と思います。でもできないじゃんって。それをすねて私に言われても“知らんがな”ってなる。注目度が下がっているから“私が思い描いていたのと違う”という彼女のギャップはあるとは思う」とした上で、「だって…面白くないですもん。物語が見えない。彼女は挑戦しないじゃないですか。止まっているだけ。“じゃあ誰がそれを見たいの？”って。彼女が“2階級制覇します！”とか“海外挑戦します！”とかなら物語が進んでいく。それなら面白いから私も見たいと思う。それもないし、何もしないまま“何で私だけ注目されないの！？”は違うでしょって感じですね」と私見を述べた。

このRENAの私見にファンからは「正論すぎる」「ここ数年、多くのファンが思っていたことを代弁してくれた」「28歳と34歳の年忘れの大喧嘩勃発！」「この10年RIZINに貢献したからこそ言える言葉かもね」などの声が上がった。