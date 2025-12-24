日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

「今年もクリスマスを迎えました。出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら 穏やかに過ごしています。現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことに あらためて感謝する気持ちが生まれました」とつづった。

郡司アナは今年5月1日に一般企業に勤める男性との結婚を発表していた。

郡司アナは慶大から2013年に入社。現在はニュース番組や「夜バゲット」（金曜深夜1時59分）などに出演している。大学時代はゴルフ部に所属し、得意クラブは7番ウッド。局内で「おしゃれ番長」の異名を持つ郡司アナは、22年9月には自身が中心となって日テレのアパレル事業「Audire」を立ち上げるなど、アナウンサーの枠を超えた活動にも挑戦している。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

今年もクリスマスを迎えました。

出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら 穏やかに過ごしています。

現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことに あらためて感謝する気持ちが生まれました。

今年は画面越しに 日テレの冬の盛り上がりを感じ、応援するつもりです。

寒い日が続きますので、どうぞ暖かくしてお過ごし下さい