人気ユーチューバーグループFischer's（フィッシャーズ）のメンバー、マサイ（30）が24日までにYouTubeチャンネルおよびインスタグラムを更新。父が死去したことを報告した。

マサイはグループのYouTubeチャンネルに1人で出演し「去年2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました」と報告。2019年に腎臓がんが発覚し、腎臓の片方を摘出する手術を受けるなどしたが、肺に転移して闘病を続けていたという。2019年には母親もがんで亡くしており、同じくYouTubeチャンネルで報告していた。

「まあ、びっくりですよね。表現が難しいんですけども、今すごい素直な気持ちでカメラに向かって話してるんですけど、やっぱり今、両親がいなくなったことに対して思うことは（心に）穴が開いたような感覚ですね。今まで普通だった日常から、当たり前だった人がいなくなるわけですから、すごい変な感覚です」と率直な思いを語った。

母が亡くなった直後に父のがんが判明した当時について「やっぱり最悪なタイミングですよね。家族としてもかなり沈み込んでる、これから母親の分も頑張っていこうねっていうタイミングで、お父さんが体調崩して検査したらがんが見つかるっていう非常に最悪な状況だった」と回想。

それでもつらい気持ちをこらえて家族で前向きな思いで過ごしてきたという。

父母の人柄をしのび、「まぁ、やっぱり寂しいですよね。この先を見せたかったですね」と吐露。視聴者に向けて定期的にがん検診を受けるよう呼びかけた。

インスタグラムでも「やりたいことやりきって、子供に心配かけないよう最後まで話してくれて、『まあ、人生ってそういうもんだよね』と旅立ちました」と報告し、「父ちゃん、本当にありがとう。母ちゃんもありがとう。僕がいまここに居られるのはおふたりのおかげです。じゃなければ、フィッシャーズはありませんでした」と感謝。「またどこかで！相当癖強かったけど」と亡き両親へのメッセージをつづった。