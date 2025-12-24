hitomi¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®³«»Ï¡¡¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡hitomi¤¬¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:CONNECT¡Ù¤òËÜÆü12·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î11·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»¸»¤ò¼ýÏ¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖCANDY GIRL¡×¡ÖLOVE 2000¡×¡ÖSAMURAI DRIVE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ýÅÄ¹á¿¥¤ÈDo As Infinity¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²Î»ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ê¥é¥¤¥È³Ú¶Ê¡ÖÂÎ²¹¡Êí¡Ë¡×¤È¡Öthere is...¡ÊLOVE¡Ë¡×¤ò´Þ¤à¡¢·×12¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î18Æü¤Ë¤ÏÆ±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤¬1Æü¸ÂÄê¤ÇºÆ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªhitomi¤Ï¡¢3·î28Æü¤ËÅìµþ¤Î½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ¡Øhitomi Live 2026 - STAND BY¡Ù¤ò³«ºÅ¡£»ØÄêÀÊ¤ÏÂ¨´°¤Ç¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¤À¡£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØRe:CONNECT¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤È¥é¥¤¥Ö¥Ó¥Ç¥ª¡ÊBlu-ray¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
