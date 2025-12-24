横浜FMが札幌MF近藤友喜を完全移籍で獲得「歴史あるこのクラブの一員になれることをうれしく思います」
横浜F・マリノスは24日、北海道コンサドーレ札幌のMF近藤友喜(24)が完全移籍で加入することを発表した。
愛知県出身の近藤は名古屋グランパスU-15から前橋育英高、日本大を経て、2023年に横浜FCでプロキャリアをスタート。昨季に札幌へ加入し、今季はJ2リーグ戦32試合の出場で5得点を記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF近藤友喜
(こんどう・ともき)
■生年月日
2001年3月21日(24歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重/血液型
172cm/64kg/O型
■経歴
名古屋U-12-名古屋U-15-前橋育英高-日本大-横浜FC-札幌
■出場歴
J1リーグ:61試合 7得点
J2リーグ:41試合 5得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽横浜FM側
「このたび、横浜F・マリノスに加入させていただくことになりました、近藤友喜です。
歴史あるこのクラブの一員になれることをうれしく思います。多くのことを吸収し、このクラブのために全力を尽くします。
よろしくお願いします」
▽札幌側
「この度、横浜F・マリノスに移籍することになりました。
多くの期待をしていただいたにも関わらずチームに貢献できなかったことで、サポーターの皆様にもどかしい思いをさせてしまったことを本当に申し訳なく思っています。ですが、どんな時も温かい声援を送ってくださるサポーターの皆さんは、本当に心強い存在でした。毎日のように「33番のユニフォームにサインお願いします!」と言っていただき、サッカー選手としてこれほど嬉しいことはありませんでした。
また、サッカーに打ち込める環境を整えてくださったチーム運営に関わる方々には感謝しかありません。何不自由なくサッカーに集中できたのは、皆様の支えが合ってこそにほかなりません。北海道での出会いは一生の財産となりました。
札幌で得たことを糧に人としてもサッカー選手としても成長出来るよう努力していきます。
2年間本当にありがとうございました。」
