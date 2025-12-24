株式会社ニコンイメージングジャパンは12月24日（水）、カプセルトイ「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」を発売した。同社が運営するニコンプラザ 東京/大阪にて数量限定で取り扱う。1回500円。

ニコンが製造・販売するカメラを約1/3のスケールでミニチュア化したフィギュア。2024年12月にも「Nikon F」や「Z9」などを再現したフィギュアを販売しており、今回が第2弾となる。株式会社バンダイの「ガシャポン」とのコラボレーション。

今回は「Nikon Z50II」「Nikon D850」「Nikon 35Ti」「COOLPIX S01」の4モデルをミニチュア化。設計データを基に細部まで緻密に再現したほか、いずれもシャッターボタンを押せるギミックも搭載した。

なお、12月第4週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズでも順次販売する。

商品ラインアップ

Nikon Z50II：NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Nikon D850：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Nikon 35Ti

COOLPIX S01（ミラーシルバー / ホワイト / レッド / ブラック / ピンク）

ミラーシルバー

ホワイト

レッド

ブラック

ピンク