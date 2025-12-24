BTSのV（ヴィ）が登場する『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』2026年2月号のビジュアルが、同誌のSNSにて次々と公開。大きな話題を呼んでいる。

【写真】BTS Vの眼差しに魅了されるグラビアショット（3本）／2種類の表紙カット【動画】BTS Vの美しい後ろ姿、予告ムービー

■BTS V、濡れ髪×アンニュイな表情で魅了

今回、「90年代の映画の世界観」をテーマに、アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）の衣装をまとい、パリで撮影されたという写真が、3つの投稿にわたり先行公開された。

最初の投稿では、白のジャケットを素肌に羽織り、ふんわりとしたシルエットの黒パンツを合わせた装いで、見下ろすような視線を向けるVの姿が登場。艶やかな黒髪に縁取られた美しい横顔や、屋外でセーター×ジーンズを着こなしたモノクロショットなど、Vの眼差しの強さが際立つカットが並ぶ。

続く投稿では、白シャツを脱ぎ捨て、濡れ髪で切なげに上目遣いするVを捉えたクローズアップからスタート。さらに、鍛えられた上半身を大胆に披露したショットや、赤い照明が印象的なジャケット姿、ブルーのシャツが鮮やかなトラッドコーデなど、“色”を感じさせる写真が公開された。

最後の投稿では、Vの端正なフェイスラインを鑑賞するかのように、斜めや横から捉えたショット3枚が披露。特に2枚目の椅子に腰掛けたカットでは、横顔の美しさはもちろん、レザースーツ×ブーツが強調するVの美しいボディラインにも視線が集まった。

テーマである「90年代の映画の世界観」を体現する、Vの感情豊かな眼差しに引き込まれるグラビアとなっている。

SNSでは、「色気と甘さのコントラストが最高」「ビジュアルが神すぎて息が止まる」「端正な横顔と揺らぎのある表情が美しい」「完璧な美しさ」「アンニュイな表情が最高」「横顔の美しさに心臓が止まるかと思った」など、そのビジュアルと表現力を絶賛する声が相次いでいる。

なお、同誌公式サイトでは、メンバーや自身について語ったインタビューも公開中。さらに、12月29日17時には『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて、撮影現場に密着した動画「時代を超えるスーパースター、BTS・Vの『VOGUE JAPAN』カバー撮影に密着！｜On Set With｜VOGUE JAPAN」が公開予定だ。

■BTS Vの鮮烈なビジュアル！『VOGUE JAPAN』表紙カット

■BTS Vの美しい後ろ姿、『VOGUE JAPAN』登場予告ムービー