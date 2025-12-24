£Î£á£É£Ô£Ï¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾40¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â1±ß¸º³Û
¡¡£Î£á£É£Ô£Ï <7624> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬12·î24ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.7¡óÁý¤Î2²¯4100Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5²¯6000Ëü±ß¢ª3²¯±ß(Á°´ü¤Ï5²¯0200Ëü±ß)¤Ë46.4¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ40.2¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3²¯3100Ëü±ß¢ª7100Ëü±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3²¯6300Ëü±ß)¤Ë78.5¡ó¸º³Û¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬8.8¡ó¸º¢ª80.4¡ó¸º¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î4±ß¢ª3±ß(Á°´ü¤Ï4±ß)¤Ë¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ87.8¡ó¸º¤Î1200Ëü±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.7¡ó¢ª-0.0¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
