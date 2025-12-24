¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(24Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
57978.03¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
54399.46¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
53960.45¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
52775.63¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
51991.39¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
51289.94¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
51151.81¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
50588.48¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
50436.09¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
50344.10¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á24Æü½ªÃÍ
49942.87¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
49887.03¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49885.74¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
49863.39¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49838.90¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
49681.50¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
49527.99¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
49185.58¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
48484.13¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
48385.93¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
47904.17¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
47782.67¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
47250.04¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
46280.35¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
45962.89¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
45925.29¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
44656.52¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
42174.71¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41907.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
37890.13¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
37276.13¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36609.76¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
33872.55¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡70.16(Á°Æü58.93)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡56.36(Á°Æü40.84)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 70.92(Á°Æü71.20)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 73.75(Á°Æü73.84)
¡Î2025Ç¯12·î24Æü¡Ï
