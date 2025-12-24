¡ÚMLB¡Û»³ËÜÍ³¿¤Î¡È12Ç¯465²¯±ß¡É¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ´Ö¤ÎºÇ¹â°ÜÀÒ¤ËÁª½Ð¡¡¸½ÃÏµ¼Ô¤¬É¾²Á¤·¤¿2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¾ÚÌÀ¡×
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬¼¡¡¹¤Ë·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¡ÖMLB¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î°ÜÀÒ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿ÅÀ¤âÉ¾²Á
¡ØESPN¡Ù¤Î¥«¥¤¥êー¡¦¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÊª°ÜÀÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Î°ÜÀÒ¡É¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»³ËÜ¤ò¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë·ÀÌó¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬2023Ç¯12·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÁí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó465²¯±ß¡Ë¤Î12Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥À¥Ë¥¨¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÌîµå³¦¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2¤Ä¤ÎÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÇÆÃ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¡¢¤µ¤é¤Ë25Ç¯¤Ë¤Ï6»î¹ç¤Ç5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÆ±¿å½à¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎµåÃÄ¤È¤Î·ã¤·¤¤Æþ»¥¶¥Áè¤òÀ©¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤òÂà¤±¤¿ÅÀ¤â¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÀÌóÅö½é¤Ï¥á¥¸¥ãーÌ¤·Ð¸³¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¹â³Û¤ÊÅê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¤¹¤°¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢»³ËÜ¤¬2Ç¯¤Ç¥¨ー¥¹¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ë¤Þ¤Çµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¡£¤³¤Î·ÀÌó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ´Ö¤òºÌ¤Ã¤¿¡ÈÎò»ËÅª¤Ê°ÜÀÒ·à¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£