¡Öº£¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¡©¡×ÃËÀ¤¬²ñ¤¦Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÈËÜÌ¿¹ÔÆ°¡É¤Î²ÄÇ½ÀÂç
¡ÖËÜÅö¤ÏÍè½µ¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÆÍÁ³¤ÎÃËÀ¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡¢·Ú¤¤»×¤¤¤Ä¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¿´Íý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¡ÈºÇÍ¥Àè»ö¹à¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍÑ»ö¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶½Ì£¤¬Çö¤¤Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Á¡¢¡ÈºÇÍ¥Àè»ö¹à¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÔÆ°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤
´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡È´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¡É¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÌóÂ«¤Þ¤ÇÆü¤¬¶õ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÃ»»þ´Ö¤Ç¤â´é¤ò¸«¤¿¤¤¡£Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÉô¡É¤Ë¤·¤¿¤¤
Á°ÅÝ¤·¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¡£¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸¤òÈóÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÌ¿Áê¼ê¤Ë¤À¤±¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î°ì¸À¤Ï¡¢¾×Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜµ¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¡È»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
