2025Ç¯¤Ï¡¢Åý·×»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ë½ë¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Îµ¤²¹¤«¤é»»½Ð¤·¤¿Â®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê1.25ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿µîÇ¯¤Î¥×¥é¥¹1.48ÅÙ¡¢2023Ç¯¤Î1.29ÅÙ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²Æ¤È½©¤Î½é¤á¤Ë¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²Æ¤Ï¸²Ãø¤Ê¹â²¹¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤Ç1946Ç¯°Ê¹ß¤½¤ì¤¾¤ì²Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤â¡¢µîÇ¯¤È2023Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£