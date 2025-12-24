“ゆうこす”菅本裕子、産後ダイエットで80キロ→59キロに 実践法を紹介「ほんっっっとに強いし努力家」「すごく参考になりました」
タレントで“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が23日、自身のYouTubeを更新。21キロ減量した産後ダイエットについて語った。
【写真】「載せるの迷ったけど…」産後ダイエットで80キロ→59キロに減量した菅本裕子の比較ショット
今年3月に第1子男児を出産した菅本は、出産にともない体重が約20キロ増量。退院後には、「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院」したことを明かし、「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした」と説明していた。
この日は「【凄い】産後ダイエットで80kg→59kg 病んでた心も復活しました…！」と題し、動画をアップ。菅本流の産後ダイエットについて語った。
「体重」「筋肉量」「体脂肪率」を重要視していると説明し、実践したことを紹介。「産褥期はとにかく休む」を前提として、L-カルニチンを摂って最低30分以上ウォーキングする「有酸素運動」、アプリを使った「PFCバランスのチェック」、代謝を上げるための「筋トレ」、モチベーションを上げるために「クローゼットの手前に以前着ていた服を飾る」など、実践したことのポイントをそれぞれ詳しく解説した。
そのほか、周囲の協力を得て自分の時間を作る工夫などを紹介。減量の結果、「メンタルに良い」「前より自分が好きになった」と心境に変化があったそうで、母として心身ともに健やかであることの大切さを伝えた。
また同日、自身のXも更新。「載せるの迷ったけど、いいや！」と減量前の写真をアップし、「産後人生初の80kgまで行き、心不全もあり呼吸も苦しく、肌も髪もボロボロ。鏡の自分を見る度に『誰？』と大泣き…でしたが、ここまで来たらやるしかねえ！と、筋トレ＆食事制限＆有酸素で健康的に減量できてます!!自信取り戻せてきた！」と前向きにつづった。
コメント欄には「本当にすごい」「ほんっっっとに強いし努力家だしかわいいし美人だし、、、最高か」「ゆうこす、ますます可愛くなってる」「すごく参考になりました」「考え方も尊敬するし、ゆうこすちゃんをロールモデルに私も産後ダイエット頑張ります…!!」などの声が寄せられている。
