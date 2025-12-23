Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤«¤â¡£ÃËÀ¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°£³¤Ä
ÃËÀ¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë
ÃËÀ¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤Ë²¿»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡£
°¦¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃËÀµ¤¤ÎÆÈÀêÍß¤âÉ¬Á³Åª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë
¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤È¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëº§¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¤
»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë·ëº§¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤â·ëº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç·ëº§¤ò¤ÎÏÃÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ®¤ê¹Ô¤¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ù¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼Èà½÷¤È¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¡Ä¡£ÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö½÷À¤Î¹ÔÆ°¡×