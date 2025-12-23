Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤«¤â¡£ÃËÀ­¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°£³¤Ä

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë


ÃËÀ­¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ­¤Ë²¿»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤­¡£

°¦¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃËÀ­µ¤¤ÎÆÈÀêÍß¤âÉ¬Á³Åª¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë


¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤È¡¢ÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È²¿ÅÙ¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥³¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÃËÀ­¤òÂ«Çû¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£

·ëº§¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¤


»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë·ëº§¤òµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÃËÀ­¤â·ëº§¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç·ëº§¤ò¤ÎÏÃÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ®¤ê¹Ô¤­¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ù¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼Èà½÷¤È¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¡Ä¡£ÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö½÷À­¤Î¹ÔÆ°¡×