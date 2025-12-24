ÀÐÀîÍ´´õ¤¬ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¡×¥Ð¥ì¡¼À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥ÖÄº¾å·èÀï¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤È·ãÆÍ
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤¬ºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ë¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤¬22Æü¤ËÊÄËë¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025½àÍ¥¾¡¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬½Ð¾ì¡£·è¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¤½£²¦¼Ô¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤ÏÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨¥ê¥Ù¥í¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÃÒÂçÁª¼ê¤ä¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤é¤È¸ª¤ò¤¯¤ß¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£