¡¡´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Ï24Æü¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¾ÊÄ£²£ÃÇ¤Ç³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é´¶¾ðÌÌ¤Ë¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¡¢Ãá½ø¤¢¤ë·Á¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç»²²Ã¹ñ¤¬Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë½¸¤¤¸òÎ®¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢´ØÀ¾¤òµ¯ÅÀ¤Ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤äÆÃÄê¤Îµ»Ç½¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿Íºà¤Ï¡Ö³èÌö¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¼ê¤À¤Æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ºßÎ±»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤ÏÊ£»¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡ÖÀ©ÅÙÁ´ÂÎ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£