FC町田ゼルビアは24日、Jリーグから23日に公表された黒田剛監督（55）とクラブへの懲罰について声明を発表した。

クラブは公式X（旧ツイッター）で「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません」と伝え、「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります」との姿勢を示した。

一方で「度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」と強調した。

Jリーグは23日に、黒田監督の裁定に関する会見を行い「自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」と説明していた。また、4月には一部週刊誌でパワハラ疑惑が報じられていた。