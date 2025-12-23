¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¼ä¤·¤µ¤È¸ÉÆÈ´¶¤ò¡Èº®Æ±¤·¤Ê¤¤¡É¥³¥Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡Ö¼ä¤·¤µ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤Ê¤Î¤«¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÀ¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤ÎÆó¤Ä¤òº®Æ±¤·¤¿¤Þ¤Þ¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ä¤·¤µ¤È¸ÉÆÈ´¶¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¼ä¤·¤µ¡É¤Ï¾õ¶·¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤´¶¾ð
¼ä¤·¤µ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î½ÐÍè»ö¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ä¡¢Ã¯¤«¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢³°Åª¤ÊÍ×°ø¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÏÂ¤é¤°¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¸ÉÆÈ´¶¡É¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÉÔÂ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤
°ìÊý¤Ç¸ÉÆÈ´¶¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ÏËýÀÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ä¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÍÌµ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤È¡¢µá¤á¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ä¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸ÉÆÈ´¶¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹»ëÅÀ¤¬É¬Í×¡£´¶¾ð¤òº®Æ±¤»¤º¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¤äÂ¾¼Ô¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ò¸þ¤±¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ä¤·¤µ¤È¸ÉÆÈ´¶¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÐ½è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
🌼¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡©¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤â¹û¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤È¤Ï