¡Ö²ñ¤¤¤¹¤®¡©¾¯¤Ê¤¹¤®¡©¡×Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Éµ÷Î¥´¶
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç²ñ¤¦¤Ù¤¤«¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ñ¤¦²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Éµ÷Î¥´¶¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¤
Ä¹¤¯Â³¤¯´Ø·¸¤Û¤É¡¢²ñ¤¦²ó¿ô¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï²ó¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤¬ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤«¤É¤¦¤«¡£ÊÒÊý¤À¤±¤¬ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¤Ï»ýÂ³¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤¬´Ø·¸¤òº¸±¦¤¹¤ë
²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤òÎ¯¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä³Ú¤·¤ß¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢°ÍÂ¸¤äËàÌ×¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅÙ¤òÂ¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉÑÅÙ¤è¤ê¤â¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Á¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë
Ã»»þ´Ö¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢°Õ¸«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤·¤Æ¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¡¢²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎËþÂÅÙ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤ò¡ÈÄ´À°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÃµ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
