30年経っても変わらない絆！ 『スピード』キアヌ・リーヴス＆サンドラ・ブロックが再会
1994年公開の大ヒットアクション・スリラー映画『スピード』で共演したキアヌ・リーヴスとサンドラ・ブロックが、ファン感激の再会を果たした。米Peopleが報じた。
【写真】素敵な笑顔！ キアヌ・リーヴス＆サンドラ・ブロックの再会ショット
Peopleによると、現地時間12月20日、ニューヨークのハドソン劇場でリバイバル上演中の舞台『ゴドーを待ちながら』で、本作でブロードウェイデビューを果たしたキアヌを応援するため、サンドラが劇場を訪れたそう。
同誌がインスタグラムでシェアした写真には、キアヌとサンドラが並んで笑顔を見せる2ショットや、舞台で共演するアレックス・ウィンターも含めた3人でポーズを取る様子、また他のキャストらとともに歓談する場面などが収められている。
アレックスとキアヌは、キャリアの初期に出演し、現在もカルト的人気を誇るSFコメディ『ビルとテッド』シリーズでも共演。キアヌと縁の深い人物が集結した、ファンにとってはたまらない再会ショットとなった。
情報筋によると、サンドラは上演後、キャストやスタッフにお祝いの言葉をかけていたそう。「彼女は本当に素敵で、会う人皆に優しかった。キアヌと一緒の姿を見ると、まるで時が経っていないようでした」と語っている。
インスタグラムには、「素晴らしい写真です」「業界で一番きちんとした人たたち」「2人が大好き」「なんて素敵な友情なの！ 2人とも笑顔が素敵」「『イルマーレ』の2人も良かったよね」「シェアしてくれてありがとう！」「『スピード』をまた作って！」などとコメントが寄せられている。
なお『スピード』のほか、『イルマーレ』（2006）でも共演している2人は、この後、アマゾンMGMスタジオ制作の新作ロマンティック・スリラー映画で三度目の共演を果たす予定。タイトルは未定だが、『メイズ・ランナー』（2014）や『ジャッキー』（2016）、『ハウス・オブ・ダイナマイト』（2025）のノア・オッペンハイムが脚本を手掛けることが明らかになっている。
引用：「People」インスタグラム（＠people）
