DeNA山崎康晃投手がXで公開

現役プロ野球選手のまさかの“転職活動”に注目が集まっている。DeNAの山崎康晃投手が自身のX上で、大手スポーツメーカー「アンダーアーマー」の求人に応募。本格的な履歴書を公開すると、実際に面接を受ける事態に。ファンも興味津々で行く末を見守っている。

発端となったのは山崎がXで発した「そういえば今日バイトしてる夢見た。不思議な夢だったな。人生で一回もアルバイトしたことない。レジ打ちとか密かに憧れてます」という投稿。これに反応したアンダーアーマーの公式Xは、「履歴書を添えてご連絡ください」と山崎にメッセージを送った。

添付された求人情報には「横浜を愛している方」「速い球を投げられる方」などの応募資格が記載。これに対して「これは絶対に山崎康晃が適任だと思う」と反応した山崎は、ファンの手を借りながら履歴書を作成。わざわざ証明写真を撮りにいく気合いの入れようだった。

実際に同社宛として公開した山崎の履歴書の職歴欄には、「東京オリンピック金メダル」や「最多セーブ投手2回受賞」などの錚々たるタイトルがずらり。社会科教員免許の取得や特技のUFOキャッチャーなどの情報に加えて「未経験ではありますが、これまで培ってきた継続力・準備力・声を出してチームを盛り上げる姿勢に自信があります」とアピールしている。

このX上のやり取りにはファンも反応している。

「社会科教員免許持ってるの知らなかったですし、職歴がとんでもすぎる」

「金メダルの職歴強すぎるwww」

「ヤスくんの履歴書凄いわ 間違いなく採用でしょう」

「このポスト、めっちゃ面白いですね！」

「特技、野球じゃなくて草」

「職歴が華々しすぎる そして特技がUFOキャッチャー 採用！」

「やっぱり履歴書はいかに会いたいと思わせるかですね」

「住所がちゃんと株式会社横浜DeNAベイスターズの住所で笑ったww」

「この履歴書写真可愛い！選手全員グッズ化して欲しい」

この履歴書送付の後、山崎は「先ほど本社の和田様からご連絡がありました。面接を受けることとなりました」と投稿。「緊張してきた。どうしよう。面接合格する方法を。有識者の皆さまご教示願います」と記している。



（THE ANSWER編集部）