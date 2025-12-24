関西サッカー１部リーグ所属のＶＥＬＡＧＯ生駒が２６シーズンより、ＩＫＯＭＡ ＦＣ奈良にチーム名が変更になることが２４日、クラブ運営会社から発表された。代表取締役社長には元日本代表ＦＷの播戸竜二氏が就任。また、新監督に今季までＧ大阪トップチームコーチを務めた元日本代表ＤＦの高木和道氏が就任することが発表された。

この日、ＩＫＯＭＡ ＦＣ奈良の発足記者会見が都内で行われた。播戸新社長は、元日本代表ＦＷで５８歳のカズ（三浦知良）へのオファーについて初言及。播戸氏は「カズさんとは３回会った」とし、「僕の心の中には、いつか社長ができるような時がくれば、日本サッカーの、Ｊリーグの象徴であるカズさんと一緒にやりたいという思いがあった」と明かした。その上で「何の経験もない、これから社長になる僕に対しても、すごく真摯（しんし）に『オファーをくれてありがとう』という話をしていただいた」と語った。

「年内に決められるということで、これからどうなるか分からないところはありますが」と前置きしながら、「もしカズさんが来られなかったとしても、やはりいつかはカズさんが来たいと思えるようなクラブをつくっていきたい」と熱意を込めて話した。

ＩＫＯＭＡ ＦＣ奈良は、Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３、ＪＦＬと数えて地域リーグに位置する実質５部相当のクラブで、将来のＪリーグ入りを目指している。

カズは今季、ＪＦＬ・アトレチコ鈴鹿でプロ４０年目を戦った。来季の去就にも注目が集まり、Ｊ３福島などが獲得に乗り出す。２２日には「年内には最終的な結論が出ると思うので、その時に正式な発表ができれば」と話していた。