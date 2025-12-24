FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥»ー¥éーÉþ¤Ê¤É½÷À­ÍÑ¤Î³ØÀ¸Éþ¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤È¤·¤Æ24Æü¡¢35ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Ê¿°æ±Ñ¹¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¿°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï21Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶èÆóÅç¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢¥»ー¥éーÉþ¤Ê¤É½÷À­ÍÑ¤Î³ØÀ¸Éþ6ÅÀ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê10Ëü2000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

Èï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Å¹¤Î½¾¶È°÷¤¬ÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ê¿°æÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢24Æü¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤«¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼«Âð¤«¤é¤Ï¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë³ØÀ¸Éþ¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥°¤Î¤Ä¤¤¤¿½÷À­ÍÑ¤Î°áÎà¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ÎÍ­Ìµ¤â´Þ¤áÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£