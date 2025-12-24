¡Ú¶å½£Æ»¡Û¿·µÜÄ®¤Ë¥¹¥Þー¥ÈIC¤òÀßÃÖ¤Ø¡¡¸Å²ìIC¤ÈÊ¡²¬IC¤Î´Ö¡¡¼þÊÕ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¡¦´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë´üÂÔ¡¡Ê¡²¬
¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¸Å²ìIC¤ÈÊ¡²¬IC¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¿·µÜ¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥ÈIC¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤êÃÏ°è¿¶¶½¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ÎÂ¥¿Ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µÜÄ®Ìò¾ì¤Ç¤Ï24Æü¸á¸å¡¢12·î5Æü¤Ë¹ñ¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÄ®Æ»¤ÎÏ¢·ë¤òµö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¶ÍÅç¸÷¾¼Ä®Ä¹¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë»ö¶È²½¤µ¤ì¤¿¿·µÜ¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¸Å²ìIC¤«¤é3¥¥í¡¢Ê¡²¬IC¤«¤é7.6¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸Å²ìIC¤ÈÄ®¤ÎÃæÉô¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»Ï©¤ÏËýÀÅª¤Ê½ÂÂÚ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·×²è¤Ï¡¢¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¿·µÜÄ®¤¬ÊªÎ®´ë¶È¤Ê¤É¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëºÝ¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µÜ¥¹¥Þー¥ÈIC¤Ï¡¢Ä®Æ»¤«¤éËÜÀþ¤ËÄ¾·ë¤·¡¢ETC¤òÅëºÜ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤¬24»þ´ÖÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤°ÌÃÖ¤äÃå¹©»þ´ü¤Ïº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£