クラブが公式SNSで発表

FC町田ゼルビアは12月24日、23日にJリーグから公表された黒田剛監督およびクラブに対する懲罰の内容について、公式声明を発表した。

黒田監督は2023年頃から所属選手らの前で、自らの意向に沿わない選手を「造反者」と表現して排除する意図を持った発言をしたほか、練習中に特定のコーチを大声で怒鳴る行為や、懇親会の場でのスタッフに対する暴言など不適切な言動があった。これらがJFAの指導者に関する規則やJリーグ規約に違反し、Jリーグの信用を毀損したと認定された。

これによりJリーグから黒田監督と町田に対し、始末書をとり将来を戒める「けん責」の処分が下されていたなかで、クラブはパワハラについては認定されていないことを強調。一方で、不適切な暴言を理由としたけん責処分については「真摯に受け止め反省、改善してまいります」とした。

また、今回の件に関連したSNSでの反応についても言及。度を超えた誹謗中傷に対しては、引き続き一切の証拠を保全するとともに、随時開示請求を行っていく方針を示した。今後も然るべき法的措置を取っていくとして、ファン・サポーターへ理解を求めている。

町田の声明全文は以下のとおり。

「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません。不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります。また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします。（FOOTBALL ZONE編集部）