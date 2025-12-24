¥Æ¥ì¥Ó¿®½£

¸µÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÇÆî¿®ÃÏÊý¤Î³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ÎÃËÀ­»ØÆ³°÷¡Ê70Âå¡Ë¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À­¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

12·î22ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆî¿®ÃÏÊý¤Î³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£

½ê´É¤¹¤ë¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÊÁ°¡¢³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­»ØÆ³°÷¤Ï11·î¡¢Â¾¤Î³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î¶µ¤¨»Ò¤«¤é¾¯½÷¤Î·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊ¹¤­½Ð¤·¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Ö¤Ç¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤­¡¢¤½¤Î¸å¡¢À­¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾¯½÷¤Ï²ÈÂ²¤ËÈï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¶µÍ¡¤ËÁêÃÌ¤·»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÃËÀ­»ØÆ³°÷¤òÄ¾¤Á¤Ë¼«ÂðÂÔµ¡½èÊ¬¤È¤·¡¢12·î22Æü¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä°¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ­»ØÆ³°÷¤Ï¡Ö¾¯½÷¤¬Äñ¹³¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾¯½÷¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤ºÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤Ë¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­»ØÆ³°÷¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶µÍ¡¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ï³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£