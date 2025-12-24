¡Ö¿å´ÖÅ´Æ»¡×³«¶È100¼þÇ¯¡¡µÇ°ÀÚÉä¡¢¾¼ÏÂ¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡ÂçºåÉÜ³ÄÍ»Ô¤òÁö¤ë¥í¡¼¥«¥ë»äÅ´¡Ö¿å´ÖÅ´Æ»¡×¤Ï24Æü¡¢³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£25Æü¤Ç¾¼ÏÂ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é100Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Åö»þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ü»æÀ½¤Î¡Ö¹Å·ô¡×¤Çºî¤é¤ì¤¿µÇ°ÀÚÉä·×500Ëç¤òÈÎÇä¡¢µÇ°Îó¼Ö¤Î½ÐÈ¯¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡³ÄÍ±Ø¤ÇµÇ°ÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾èµÒ¤Ï¡¢¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÇ°Îó¼Ö¤Ï¡Ö100th¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÁ°¸å¤ËÉÕ¤±¡¢Ìó100¿Í¤ò¾è¤»½ÐÈ¯¡£ÍèÇ¯1·î10Æü¤Þ¤ÇÁö¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¿å´ÖÅ´Æ»¤Ï¿å´Ö´Ñ²»¤Ø¤Î»²ÇÒµÒ¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¡¢1925Ç¯12·î24Æü¤Ë³«¶È¡£5.5¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ë·×10±Ø¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÀµÅ·¹Ä¤Î»àµî¤ËÈ¼¤¦¾¼ÏÂ¤Ø¤Î²þ¸µ¤Ï26Ç¯12·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£